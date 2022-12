Augsburg

Weihnachtsfeier endet blutig: Nun spricht der Chef der Mitarbeiter

Die Polizei wurde in einen Klub in der Augsburger Maximilianstraße gerufen. Dort war es zu einer Schlägerei gekommen.

Plus Nach einer Weihnachtsfeier amüsiert sich ein Teil der Belegschaft in einer Disco auf der Maxstraße. Es kommt zur Schlägerei. Der Chef stellt sich hinter seine Mitarbeiter.

Nasenbein-Bruch, Jochbein-Bruch, Schnittverletzungen, Platzwunde, Veilchen. Ronald S. hat sich das Ende seiner Weihnachtsfeier anders vorgestellt. Nun hat der Unternehmer drei verwundete Mitarbeiter. Zwei davon befinden sich aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenstand. Er fürchtet, dass sie länger ausfallen werden. S. ist wütend. Aber nicht auf seine Mitarbeiter, sondern auf die Unbekannten, die seine Angestellten so zugerichtet haben sollen. Von einer Weihnachtsfeier, die am Wochenende in der Augsburger Innenstadt ein schmerzhaftes Ende nahm.

