Augsburg

vor 50 Min.

Stadtmarkt-Händler sorgen sich nach Einbrüchen – und fühlen sich nicht gehört

Plus Eine Einbruchserie im Februar auf dem Augsburger Stadtmarkt hat einige Händler beunruhigt. Zwei von ihnen kritisieren, man hätte längst die Sicherheit erhöhen müssen.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Drei Einbrüche innerhalb von zwei Wochen – einige Händlerinnen und Händler des Augsburger Stadtmarktes sind nach den Taten, die im Februar passiert sind, besorgt. Bei der nächtlichen Einbruchserie hatten Unbekannte an verschiedenen Ständen Schäden angerichtet. Bargeld und andere Dinge wurden gestohlen. Die Polizei nahm die Anzeigen der Geschädigten auf. Beim dritten Einbruch allerdings konnten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes die Täter rechtzeitig vertreiben, bevor diese weiteres Unheil anrichteten. Die Stadt hatte nämlich in der Zwischenzeit reagiert und den Ordnungshüter nachts auf Patrouille geschickt. Zu spät, wie manche Beschicker finden. Nicht alle sind mit den Sicherheitsmaßnahmen zufrieden. Zwei üben offen Kritik am Wirtschaftsreferat und damit auch am Marktamt.

