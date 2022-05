Nach Messerattacke in Pfersee: Verdächtiger muss in Untersuchungshaft

In einer Wohnung im Augsburger Stadtteil Pfersee kommt es zum Streit zwischen zwei Männern. Wegen eines Messerangriffs sitzt ein 31-Jähriger nun in Untersuchungshaft.

Ein 31-Jähriger, der am vergangenen Wochenende im Augsburger Stadtteil Pfersee einen anderen Mann mit einem Messer verletzt haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Dienstagnachmittag mit. Demnach wurde der mutmaßliche Messerstecher gestern Nachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, den die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragt hatte, in Vollzug. Der 31-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Opfer der Messerattacke, die keine lebensgefährlichen Verletzungen nach sich zog, war ein 30-jähriger Syrer. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer Sonntagfrüh in einer Wohnung in der Paul-Heyse-Straße in Streit. Als die Polizei nach einem entsprechenden Notruf dort eintraf, fand sie insgesamt fünf Personen vor - darunter der 30-Jährige, der eine tiefe Schnittverletzung am linken Oberarm hatte. Wie sich herausstellte, hatte der 31-Jährige im Verlauf des Streits mutmaßlich auf ihn eingestochen. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst ins Universitätsklinikum gefahren. Hier wurde die Verletzung medizinisch versorgt.

Nach Polizeiangaben verlief ein Alkoholtest beim Beschuldigten negativ. Eine Blutentnahme wurde dennoch angeordnet, da der Mann angegeben hatte, Drogen eingenommen zu haben. Die anderen drei Personen wurden nach Feststellung ihrer Identität entlassen. Sie waren laut ersten Ermittlungen nicht an der Tat beteiligt. (kmax, möh)

