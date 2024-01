Augsburg

10:41 Uhr

Oberbürgermeisterin appelliert beim Neujahrsempfang der CSU an die Bürger

Plus Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber hat 2024 ein besonderes Anliegen: Es geht um die Demokratie. Gastredner Klaus Holetschek erntet für markige Worte viel Applaus.

Von Jonas Klimm

Es sei kein normaler Neujahrsempfang, sagte Oberbürgermeisterin Eva Weber am Samstag im Rathaus gleich zu Beginn ihrer Rede. Viele Themen müssten 2024 angepackt werden. "Aber darum geht es mir heute nicht", so Weber. Beim traditionellen Jahresauftakt der CSU im Augsburger Rathaus gab sich die OB als Mahnerin, die eine Botschaft über die Tagespolitik hinaus senden wollte. Es ist ein Thema, das ihr seit dem Überfall der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober mehr denn je am Herzen liegt. Die aktuellen, kommunalpolitischen Entwicklungen sprach stattdessen Leo Dietz an. Der Fraktionschef nannte einige Dinge, die die Regierungskoalition aus CSU und Grünen 2024 umsetzen will.

Man komme aus einem herausfordernden Jahr, erklärte Dietz. "Krisen über Krisen, Lieferengpässe, Inflation. All das hatte Auswirkungen auf unsere Stadt und die Bürger." Zudem stellte die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst die Stadt vor Schwierigkeiten. Trotz der angespannten finanziellen Lage könnten 2024 aber einige Projekte umgesetzt werden. Der Fraktionschef zählte unter anderem die Renovierung Augsburger Schulen mit Kosten von bis zu 64 Millionen Euro auf. Weitere Mittel für die Feuerwehr würden bereitgestellt. Die Sanierung und Umwandlung des alten Zollhauses am Jakobertor hin zu einem Bürgertreff schreite voran. Dietz nannte zudem den Bike-Park, der 2024 in Göggingen entstehen soll.

