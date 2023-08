Augsburg

Oberhausen bereitet sich auf den Marktsonntag vor

Zum Marktsonntag in Oberhausen gehört ein Umzug. Termin ist am 3. September.

Am 3. September wird die Ulmer Straße in Oberhausen in eine Festmeile verwandelt. Der Helmut-Haller-Platz ist mitten drin im Geschehen.

Die Arbeitsgemeinschaft Oberhausen (Arge) steckt mitten in den Vorbereitungen für den Marktsonntag. Termin ist am 3. September. Im Vorstand der Arge bespricht man noch Feinheiten zum Umzug und ordnet letzte Parkbuchten den Marktbetreibern zu. Wie Arge-Vorsitzende Hannelore Köppl verrät, seien 45 Parkbuchten schon vergeben. Von handgefertigtem Schmuck über internationale Gewürze bis Spielwaren, die Besucherinnen und Besucher erwarte einen bunten Mix. Der Helmut-Haller-Platz, um des es zuletzt wegen der Drogenszene Diskussionen gegeben hat, ist Bestandteil des Fests. Die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen, die Polizei und das technische Hilfswerk sind hier vor Ort und präsentieren sich. Auch Bob's Kiosk möchte mit Live-Musik Essen und Getränke anbieten. Zuletzt sprach die Vorsitzende Köppl von "verheerenden und erschreckenden" Zuständen am Helmut-Haller-Platz durch Drogensüchtige und Alkoholabhängige. Sie seien umgezogen und hätten sich vor Bob's Kiosk niedergelassen, wodurch sie im öffentlichen Bild noch präsenter gewesen seien. Diesbezüglich mache sich die ARGE aber "keine Gedanken" – in den letzten Jahren sei es dort nie zu Problemen mit den Anwesenden gekommen. Außerdem habe sich die Lage mittlerweile "entzerrt". Es habe Gespräche mit Ordnungsreferent Frank Pintsch gegeben und es seien Stehtische entfernt worden, um die sich die Personen versammelt hatten. Geschäfte in der Ulmer Straße in Oberhausen öffnen am Sonntag Dazu sollen die zahlreichen Geschäfte der Ulmer Straße öffnen. Wie viele und welche es genau werden, sei für die ARGE eine Überraschung, denn es stehe den Inhabern frei. Letztes Jahr seien es rund 30 Geschäfte gewesen. Von den Filialen "Uhren + Schmuck Durnberger", Modehaus Jung und dem Leder- und Trachtengeschäft Huber beispielsweise, wisse es Köppl auf jeden Fall. 40 Bilder Spaß und gute Laune beim Marktsonntag in Oberhausen Foto: Bernd Hohlen Für den Marktsonntag in Oberhausen wird die Ulmer Straße zwischen Wertachbrücke und Oberhauser Bahnhof gesperrt und in eine Festmeile umgewandelt. Wie die Arge ankündigt, werde es "etliche Imbissstände" geben. Am Stand vom Verein "Mannanu" sollen kostenlose Pizzaschnitten erhältlich sein. Besucher erwartet ferner Live-Musik, Kinderschminken, kostenlose Kutschfahrten und zahlreiche Infostände. Schon ab 11 Uhr sind die Marktstände in den Parkbuchten geöffnet. In den Geschäften hingegen kann man von 13 bis 18 Uhr einkaufen. Offiziell eröffnet wird der Marktsonntag um 12:30 auf dem Helmut-Haller-Platz durch Bürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Danach startet ein bunter Umzug in Richtung Wertachbrücke. Lesen Sie dazu auch

