Mit Alkohol und ohne Führerschein: 25-Jähriger verursacht Unfall

Ein Unfall hat sich in Augsburg-Oberhausen ereignet. Einer der Beteiligten war alkoholisiert und hatte keinen Führerschein.

Dieser Unfall passierte quasi wie aus dem Nichts. Ein 21-Jähriger stand am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr in Oberhausen mit seinem Audi in der Pfarrhausstraße, um in die Donauwörther Straße abzubiegen. Während er wartete, fuhr ihm laut Polizei ein 25-Jähriger beim Ausparken rückwärts in die rechte Seite. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest. Ein Test ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von fast 1,1 Promille. Außerdem besaß der Mann offenbar keine Fahrerlaubnis.

Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Da bei dem Unfallhergang noch Unklarheiten bestehen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2510 zu melden. (ina)