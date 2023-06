Augsburg

Parkplätze fallen weg: Anwohner in Augsburg stören sich an Sitzmöbeln

Plus 2022 gab es einen Test mit Sitzmöbeln auf Parkplätzen in der Maxstraße. Jetzt stehen die Möbel im Viertel Rechts der Wertach. Anwohner wurden vorab nicht informiert.

Von Michael Hörmann

Die Stadt Augsburg möchte die Aufenthaltsqualität in Stadtteilen erhöhen. Außerdem geht es um den Klimaschutz. Was im Vorjahr bereits in der Innenstadt (Maximilianstraße) praktiziert wurde, wird mittlerweile an anderen Orten fortgesetzt. Zwei als Parklets bezeichnete Sitzmöglichkeiten stehen im Stadtviertel Rechts der Wertach. Die Begeisterung der Anwohnerinnen und Anwohner ist nicht besonders ausgeprägt. Einige ärgern sich darüber, dass Parkplätze wegfallen mussten. Zudem habe die Stadt nicht nach der Meinung der Bürgerinnen und Bürger gefragt. Das Baureferat bestätigt, dass dieses Vorgehen bewusst gewählt werde. Man möchte erreichen, dass erst dann über Parklets diskutiert werde, wenn sie stehen. Allerdings werde der Standort immer wieder gewechselt.

Diskussion über Parklets: Anwohner erkennt erhöhte Unfallgefahr

Parklets stehen an der Ecke Wolfgangstraße/Emilienstraße. Parkplätze mussten übergangsweise weichen. Ein Anwohner, der nicht namentlich zitiert werden möchte, sagt: "Die Positionierung ist aus meiner Sicht unfallträchtig." Der Verkehrsbereich sei zuvor gerne zum Wenden genutzt worden. Jetzt stünden die Parklets im Weg. Laut Anwohnern nutze kaum jemand die Sitzmöbel. Es gebe bereits die Spielplatzinsel mit Schatten spendenden Bäumen und Bänken. Zudem würden Anwohnerinnen und Anwohner lieber in ihren schattigen Innenhöfen und Vorgärten verweilen.

