Augsburg

Partylärm und eine Frau in Not: Mit Augsburgs Polizei auf Streife

Plus Für Polizisten birgt der Streifendienst Überraschungen. Von Klingelputz bis schrillender Alarm – was bei einer Nachtschicht in Augsburg passieren kann.

Die Frau, die aus dem Reihenhaus kommt, hat eine Jacke über ihr Nachthemd geworfen. Sie ist aufgewühlt. Und sauer. "Ich will mich nicht mehr von solchen Rüpeln belästigen lassen", sagt sie zu Alexander Feldkirchner und Annika Seipt. Während die ältere Dame aus dem Herrenbach offensichtlich bereits zu Bett gehen wollte, hat die Arbeit für den Polizeihauptkommissar und die Polizeimeisterin gerade erst um 20 Uhr begonnen. Ihre Schicht wird bis sechs Uhr morgens dauern. Vor dem Team der Augsburger Polizeiinspektion-Süd liegt eine Nacht der Ungewissheit. Sie birgt, wie bei jedem Streifendienst, Überraschungen.

"Der eine mit dem Lockenkopf ist der Anführer, der andere mit der Brille läuft mit." Die Seniorin aus dem Reihenhaus beschreibt den Polizeibeamten die Jugendlichen, die sie mit Klingelputz traktiert haben. Auch eine Mülltonne haben sie umgeworfen, berichtet die Dame empört. Das Polizeiauto lockt zwei Nachbarn aus den Häusern, sie pflichten der Frau bei. 14 oder 15 Jahre alt seien die Übeltäter. Während Polizist Feldkirchner mit der Taschenlampe einen angrenzenden kleinen Park absucht, nimmt seine Kollegin Seipt die Personalien der Dame, die die 110 gerufen hatte, auf. Und stellt dabei etwas fest.

