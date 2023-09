Polizei sucht nach Unfall den Fahrer eines E-Scooters

Ein E-Scooter-Fahrer ist in Pfersee mit einem Kind zusammengestoßen. Zunächst schien der Junge unverletzt, er erlitt laut Polizei aber doch leichte Verletzungen.

Nach einem Unfall am Freitag sucht die Polizei einen E-Scooter-Fahrer. Wie die Polizei meldet, kam es in der Hessenbachstraße in Pfersee gegen 14.15 Uhr zu Unfall zwischen einem achtjährigen Fußgänger und einem E-Scooter-Fahrer. Der Achtjährige waren den Angaben zufolge mit seinem Vater auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in südliche Richtung unterwegs. Ein Mann fuhr auf einem E-Scooter in derselben Richtung zwischen den beiden Fußgängern durch.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Achtjährigen. Der E-Scooter-Fahrer erfragte laut Polizei zunächst den Gesundheitszustand des Jungen und fuhr erst weiter, als der Vater angab, dass nichts passiert sei und er weiterfahren könne. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass der Junge bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde und vom Rettungsdienst behandelt werden musste. Die Polizei sucht nun den E-Scooter-Fahrer und bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-2610. (jöh)