Skandalheim Ebnerstraße: Gesundheitsreferent Erben stellt sich vor Heimaufsicht

Plus Augsburgs Gesundheitsreferent steht im Landtag Rede und Antwort zum Skandalheim Ebnerstraße. Bayernweit soll dafür gesorgt werden, dass Missstände schneller erkannt werden.

Augsburgs Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) ließ sich am Dienstag per Video zur Aussprache in den Gesundheitsausschuss des Landtags schalten. Es ging um ein Thema, das ihn in den vergangenen Tagen intensiv beschäftigte, dennoch konnte der Referent nicht persönlich nach München. Derzeit laufen in Augsburg Vorstellungsgespräche für die neue Leitung des Gesundheitsamts. Auch das, erklärte Erben den Mitgliedern des Ausschusses, sei immens wichtig. So stand er virtuell Rede und Antwort zum Pflegeskandal im Heim in der Ebnerstraße. Auch "daheim" in Augsburg ist die Politik weiter an dem Vorfall interessiert. Am Donnerstag wird es auch im Stadtrat um dieses Thema gehen.

