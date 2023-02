Augsburg

vor 32 Min.

Pizzateig bis Altreifen: Wie illegale Müllentsorgung die Polizei beschäftigt

Plus Pro Jahr werden in Augsburg Dutzende Fälle illegaler Müllentsorgung registriert. Nicht immer findet die Polizei die Übeltäter – wenn doch, tut sich mitunter Kurioses auf.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Es ist ein Tag im Sommer 2022, als zwei Frauen nahe der MAN-Brücke eine Beobachtung machen. Sie sehen einen Mann, der aus seinem Auto aussteigt, einen gut gefüllten Beutel in der Hand. Ein paar Schritte, dann schleudert er das Behältnis in den fließenden Lech – und fährt fluchtartig Richtung Sebastianstraße davon. Die zwei Frauen reagieren hellwach und notieren das Kennzeichen. Schnell ist der Übeltäter ausgemacht. Es ist – ein Pizza-Lieferfahrer, der auf seiner Tour überschüssigen rohen Teig entsorgen wollte. "Wir haben dann im Fluss tatsächlich noch größere Teigbrocken feststellen können", sagt Siegfried Hartmann, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Es ist einer der kuriosen Fälle, wie Menschen in Augsburg ihren Müll illegal entsorgen. Doch es gibt nicht nur solche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen