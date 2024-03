Polizei ermittelt mutmaßlichen Unfallverursacher nach Fahrerflucht

In der Eschenhofstraße in Augsburg-Oberhausen streift ein Sprinter einen BMW. Zeugen beobachten dies und bringen die Polizei auf die Spur des Verantwortlichen.

Ein 24-Jähriger hat am vergangenen Dienstag in der Augsburger Eschenhofstraße mutmaßlich einen Unfall verursacht und dabei einen BMW beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 11 Uhr mit seinem Sprinter in der Augustastraße unterwegs. Als er in die Eschenhofstraße abbog, touchierte er dort einen geparkten BMW, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand. Zeugen machten den Fahrer darauf aufmerksam, dieser fuhr jedoch weiter.

BMW in Augsburg-Oberhausen beschädigt: Anzeige nach Unfallflucht

Die Zeugen informierten die Polizei über den Vorfall. Dank der entsprechenden Hinweise ermittelten die Beamten den Sprinter – und kurz darauf auch den mutmaßlichen Unfallverursacher. Der 24-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen. (kmax)