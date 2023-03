Prozess um angedrohten Ehrenmord: Der Staat hat funktioniert

Plus Der Prozess gegen Mitglieder einer jesidischen Familie bot Einblicke in eine Parallelwelt. Die schnelle Reaktion der Behörden hat womöglich Schlimmeres verhindert.

Es war ein erschreckender Prozess, der in den vergangenen Wochen am Amtsgericht Augsburg lief. Erschreckend vor allem deshalb, weil er verdeutlichte, wie wenig manche Familien und Milieus von den Gesetzen halten, die in diesem Land gelten - und von den Werten, die unsere Gesellschaft prägen. Dass ein junges Mädchen sich in einen Mitschüler verliebt, der einer anderen Glaubensrichtung anhängt - eine vollkommen normale, alltägliche Situation - reichte einer jesidischen Familie als Grund, dieses Mädchen zu schlagen, zu würgen, zu bedrohen und zu schikanieren. Wenn es diesem Verfahren überhaupt etwas Positives abzugewinnen gibt, ist es die schnelle und kompetente Reaktion der Behörden, auch der Ermittlungsbehörden, und des schulischen Umfeldes der 16-Jährigen.

