Prozess um brutalen Überfall in Bergheim ist auf der Zielgeraden

Plus Zwei Männer sollen ein älteres Ehepaar in Augsburg erheblich verletzt, ein weiterer die Tat geplant haben. Einer der Angeklagten hatte Kampfsporterfahrung.

Von Jan Kandzora

Es gibt Videos von Zsolt S. im Internet, man sieht den heute 34-Jährigen, wie er in jüngeren Jahren vor Publikum kickboxt; in einem der Kämpfe schickt er seinen Gegner mehrfach auf die Matte. Damals war Zsolt S. durchtrainiert und muskulös, heute ist er massiger, mehr als 100 Kilogramm schwer, aber immer noch kräftig. Seit einigen Wochen ist der 34-Jährige einer der Angeklagten in dem Prozess um den Überfall auf ein älteres Ehepaar in Augsburg-Bergheim. Die Ermittler gehen davon aus, dass Zsolt S. für den Einbruch im Dezember 2021 vor allem wegen einer Fähigkeit ausgewählt wurde: Weil er fest zuschlagen kann.

