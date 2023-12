Prozesse, Konzerte, Schicksale: Diese zehn Artikel haben 2023 am meisten interessiert

Ein Angriff auf einen Politiker, eine Liste guter Lokale und eine rätselhafte Kündigung: Diese Berichte kamen bei Leserinnen und Lesern am besten an.

Es gibt eine Journalisten-Weisheit, die seit Jahrzehnten weitergegeben wird, weil sie trotz neuer Lesegewohnheiten, trotz aller Veränderungen wahr geblieben ist: Blaulicht kommt bei den Leserinnen und Lesern immer gut an, Rotlicht auch - und wenn dann noch Tiere, Gastronomie oder Schicksale im Fokus von Artikel stehen, werden diese meist gut gelesen. Eines hat sich aber doch geändert: Was früher Erfahrung war, lässt sich heute gut belegen, weil man im Digitalen genau sehen kann, was gelesen wird. Was die Berichte aus dem Augsburger Stadtleben betrifft, ergaben sich folgende zehn Highlights:

Eine Liste gut-bürgerlicher Lokale in Augsburg und der Region zählte 2023 zu den beliebtesten Artikeln in Augsburg. Foto: Victoria Bonn-meuser

10. Auf der Suche nach guten Lokalen: Liebe geht durch den Magen, sagt man, vieles andere aber auch. Ein gutes Essen hebt die Stimmung, macht zufrieden, ist gesellig ... Doch viele Bürgerinnen und Bürger beklagen, dass es in Augsburg kaum noch gut-bürgerliche Lokale gibt - also solche, in denen auch mal ein Schweinebraten mit Knödeln auf der Karte steht. Die Lokalredaktion Augsburg macht sich also auf die Suche und findet sieben Restaurants, die sich auch noch dem Deftigen verschrieben haben. Die Zusammenfassung wird zu einem der beliebtesten Artikel dieses Jahres.

9. Streit um eine Kindertagesstätte: Kita-Plätze sind nicht nur in Augsburg ein seltenes Gut: Wer für seinen Nachwuchs einen bekommen hat, kann sich glücklich schätzen. Umso mehr Debatten ruft es hervor, wenn bestehende Einrichtungen geschlossen werden - so wie Anfang diesen Jahres, als die Stadt Augsburg der Kita Lotta & Levi die Betriebserlaubnis entzog. Das Kindswohl, hieß es, sei dort nicht mehr sichergestellt.

Birgit Portmann musste ihren Wohnwagen aufgeben, weiterverkaufen durfte sie ihn nicht. Foto: Klaus Rainer Krieger

8. Ein Wohnwagen, der einst ein Heim war: Über zehn Jahre lang lebte Birgit Portmann in einem Wohnwagen auf einem Campingplatz. Kein luxuriöses Heim, aber das einzige, dass die Rentnerin sich leisten kann, denn mit 850 Euro Rente im Monat könne sie keine großen Sprünge machen. Als sie ihr Heim aus gesundheitlichen Gründen aufgeben muss, sucht sie nach Menschen, die den Wohnwagen übernehmen wollen - und findet sie. Portmann ist froh, denn der Ort, der ihr so viele Jahre lang Heimat war, soll weiterbestehen können, auch wenn sie ins Heim kommt. Doch ihr Vermieter sieht die Sache anders: Portmann wird ihren Stellplatz komplett räumen müssen.

7. Warum ein Obst-Großhändler vor Gericht landete: Er belieferte mit seiner Firma Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe sowie Baumärkte mit Obst und Gemüse, Topfpflanzen und Schnittblumen - und soll dafür Schmiergelder in Millionenhöhe kassiert haben. Der 58-jährige Geschäftsführer des Unternehmens stand Anfang des Jahres vor Gericht, auch einer seiner Lieferanten war mit angeklagt. Es ging um fingierte Rechnungen und andere Betrügereien. Der Prozess ging für den Mann nicht gut aus.

Der Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca soll in der Schönbachstraße im Stadtteil Oberhausen verprügelt worden sein. Foto: Silvio Wyszengrad, Andreas Jurca

6. Der Fall Jurca: Kurz vor der Landtagswahl im Herbst diesen Jahres hatte ein feuchtfröhlicher Abend für den Augsburger AfD-Politiker Andreas Jurca böse Folgen: Jurca geriet in eine Auseinandersetzung, er soll, betonte er am Tag danach, wegen seiner Zugehörigkeit zur AfD verprügelt worden sein. Über Wochen ist nicht klar, wer Jurca angegriffen hat und mit wem er am besagten Abend unterwegs war. Die Polizei ermittelt, ein junger Mann erzählt, wie er zufällig an besagtem Abend unterwegs war und was er selbst mitbekommen haben will. Ein Video hat für die Polizei inzwischen neue Erkenntnisse geliefert. Fast alle Berichte zu diesem Fall wurden in diesem Jahr intensiv gelesen.

5. Ein Festival, eine Band-Absage und eine Debatte: Was dürfen Songtexte? Wie provokant darf eine Band Dinge aussprechen, ohne andere zu verletzen oder diskriminieren? Im Grunde geht es in der Debatte um einen Band-Auftritt bei Sommer am Kiez genau darum. Im Mai sagt die Gruppe "Drei Meter Feldweg" ihre Teilnahme bei der beliebten Oberhauser Konzertreihe ab. Begründung: Sie wolle nicht bei der gleichen Veranstaltung dabei sein wie eine Band, "die sexistische, teilweise antisemitische Texte und Verschwörungstheorien verbreitet". Am Ende wird der Name der in Misskredit geratenen Band, "BRDigung", vom Plakat entfernt. Auftreten durfte sie dennoch.

Aus den Hotel-Plänen im Kesselhaus ist vorerst nichts geworden. Kurz vor der Eröffnung war dort eine Belastung mit Quecksilber festgestellt worden. Foto: Michael Hochgemuth

4. Hotelbetten contra Quecksilber: Eigentlich hätten auf dem ehemaligen AKS-Areal im Textilviertel längst Augsburg-Besucher selig schlummern sollen. Das Hotel, das dort in den ehemaligen Fabrikräumen geplant ist, sollte bereits eröffnet sein. Doch kurz vor dem Termin die Hiobsbotschaft: Im ehemaligen Kesselhaus wurde Quecksilber nachgewiesen, obwohl die Räume zuvor saniert worden waren. Monate sind seither vergangen, geöffnet hat das Hotel noch immer nicht.

3. Ein Unikum und Kämpfer: Es gibt Schicksalsschläge, die lassen die einen verzweifeln, andere machen sie zu Kämpfern. Tamer Bugan zählt eindeutig zu zweiter Kategorie. Der 50-jährige Augsburger, der 16 Jahre lang Gäste im Bräurosl-Zelt auf dem Münchner Oktoberfest bediente, ist gerade dabei, sich auf Bali ein neues Leben aufzubauen, als er durch einen schweren Unfall querschnittsgelähmt wird. Bugan kommt zurück nach Deutschland, wird dort behandelt und schafft es im Herbst trotz großer Hürden wieder auf "sein" Oktoberfest. Inzwischen hat Bugan auch wieder Grund zur Hoffnung: Ein Teil seiner Beweglichkeit ist zurückgekehrt.

2. Ein Doppelkonzert und tausende Fans: Man muss es so offen aussprechen: Berichte über kulturelle Veranstaltungen stoßen oft nur bei großen Fans auch auf große Begeisterung. Anders ist es im Fall eines Berichts über ein Doppel-Konzert von Michael Patrick Kelly und Johannes Oerding. Im August treten sie gemeinsam am Oberhauser Gaswerk-Areal auf - zumindest für zwei Duette, doch die Fans sind begeistert und wollen danach noch einmal alles genau lesen.

1. Eine Lehrerin, ein Schulträger und viele Fragezeichen: 20 Jahre lang arbeitete sie an einer Schule des Schulwerks der Diözese Augsburg, zuletzt als Rektorin. Bei Eltern und Schülern war sie beliebt, dennoch muss die Pädagogin zum Jahreswechsel 2022 auf 2023 plötzlich ihren Hut nehmen. Es gibt viele Spekulationen, viele offene Fragen und kaum Antworten vom Schulwerk der Diözese, am Ende landet der Fall vor Gericht. Die Rektorin bekommt eine hohe Abfindung. Insider deuten dies als Entlastung für die beliebte Rektorin.