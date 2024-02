Augsburg

Rassistische Beleidigungen im Schuhladen: 81-Jährige wird verurteilt

Eine Seniorin aus Königsbrunn wurde vor dem Augsburger Amtsgericht wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Sie war in einem Laden in der City-Galerie Kundinnen gegenüber ausfallend geworden.

Von Peter Richter

Eine alte Frau hat in Augsburg verbal völlig die Kontrolle über sich verloren. Sechs Monate später saß sie deshalb auf der Anklagebank. Ein Gericht hat die 81-Jährige aus Königsbrunn wegen Volksverhetzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Schauplatz des Geschehens war ein Schuhgeschäft in der City-Galerie.

Rückblick zu jenem warmen Julitag: Vier Frauen unternehmen einen Einkaufsbummel. Es handelt sich um eine Mutter, begleitet von ihren erwachsenen Töchtern und einer Nichte. Sie wollen in Kürze in die Türkei reisen. Kleidung und Sprache verraten, sie sind Migranten. "Mama hat ein Kopftuch getragen", erinnerte sich eine Tochter vor Gericht. Als ihre Mutter eine Sandale anprobiert, ohne die im Geschäft dafür bereitliegenden Probestrümpfe anzuziehen, erregt sich eine alte Frau, die Angeklagte. "Sie hat uns 'scheiß, dreckige Ausländer' genannt und hat uns mehrmals beide Mittelfinger direkt vors Gesicht gehalten." Dabei soll sie immer wieder geschrien haben: "Verpisst Euch. Ihr gehört nicht in unser Land." Es kommt zu tumultartigen Szenen. Auch der Filialleiter und der Ordnungsdienst der City Galerie können die Situation nicht beruhigen. Beide Schwestern wollen die Seniorin nicht gehen lassen. Sie bestehen auf eine Entschuldigung, drohen die Polizei zu rufen. Dazu kommt es dann auch.

