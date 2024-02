Augsburg unterstützt ukrainische Projektpartnerstadt mit Hilfsgütern

Anlässlich des zweiten Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine überreicht die Stadt Augsburg Hilfsgüter im Wert von über 200.000 Euro an Perwomajsk.

Gerade einmal 50 Kilometer ist die ukrainische Stadt Perwomajsk von der Front entfernt - der Krieg, der sich am 24. Februar zum zweiten Mal jährt, ist also fast immer präsent. Um der Augsburger Projektpartnerstadt zu helfen, überreichte Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) am Freitag auf dem Rathausplatz dem Perwomajsker Bürgermeister Oleg Demchenko mehrere Fahrzeuge im Wert von 233.000 Euro. Vollständig finanziert wurde das Projekt durch eine Förderung des Bundesministeriums für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Die Lieferung umfasst einen Laster mit Kran und Kipplader, einen Transporter mit Doppelkabine und Pritsche, einen Radlader und mehrere Werkzeuge. Die Fahr- und Werkzeuge sollen auf dem Bauhof in Perwomajsk eingesetzt werden. Demchenko bedankte sich. Er sei dankbar für die Anteilnahme am Schicksal des ukrainischen Volkes. "Ich bitte um Verständnis für die Notwendigkeit der Hilfsleistungen", sagte Demchenko. "Der Krieg entscheidet über Frieden und Freiheit in Europa."

Augsburger Trinkwasser bald für ukrainische Projektpartnerstadt?

Weber sagte: "Ich hoffe, wir können damit ein Stückchen zum Frieden beitragen." Auch nach Kriegsende solle die Partnerschaft fortgeführt werden. Geplant sei, vor allem bei der Trinkwasserversorgung die Partnerschaft auszuweiten. Noch bis zum 26. Februar wird sich Demchenko in Augsburg aufhalten. Im Januar 2023 gab es eine erste Hilfslieferung an die ukrainische Stadt. Anlässlich des zweiten Jahrestags des Ukrainekriegs findet am 24. Februar im Oberen Fletz des Rathauses eine Solidaritätsveranstaltung statt.