Schwerer Unfall in Augsburg-Hochzoll: E-Scooter-Fahrer und Tram kollidieren

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagnachmittag in Augsburg-Hochzoll gekommen. Ersten Meldungen zufolge wurde ein E-Scooter-Faherer von einer Tram erfasst.

Gegen 17 Uhr ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Friedberger Straße in Augsburg-Hochzoll gekommen. Ersten Informationen zufolge kollidierte der Fahrer eines E-Scooters mit einer herannahenden Tram der Linie 6. Nach Polizeiangaben handelte es sich bei dem E-Roller-Fahrer um einen 36-jährigen Mann. Er wurde offenbar schwer verletzt. Der Tramverkehr der Linie 6 von Königsplatz Richtung Friedberg war zeitweise unterbrochen. Ein Gutachter war vor Ort, um das Unfallgeschehen zu analysieren. Genaueres war zunächst nicht in Erfahrung zu bekommen. (jaka)