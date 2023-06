Schwerer Unfall in der Rosenaustraße: Drei Menschen werden verletzt

Ein Senior erleidet in einem Auto in der Rosenaustraße in Augsburg gesundheitliche Probleme und kollidiert mit zwei weiteren Fahrzeugen. Zwei Personen werden schwer verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am frühen Dienstagabend in der Rosenaustraße in Pfersee gekommen. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.10 Uhr alarmiert, auch die Freiwillige Feuerwehr Pfersee rückte aus. An der Karambolage in der Rosenaustraße waren mehrere Fahrzeuge beteiligt.

"Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich noch zwei Unfallbeteiligte in ihrem Fahrzeug", berichtet die Feuerwehr. Die anderen Beteiligten konnten ihr Fahrzeug demnach selbstständig verlassen. Die Mitglieder der Feuerwehr unterstützten den Rettungsdienst bei der Bergung der Insassen aus dem Fahrzeug und sicherten die Unfallstelle ab, wie die Berufsfeuerwehr weiter mitteilt. "Nach abschließenden Maßnahmen und dem Abtransport der Verletzten wurde die Einsatzstelle für weitere Ermittlungen an die Polizei übergeben."

Nach Angaben der Polizei waren am Unfall insgesamt drei Autos beteiligt, zwei Personen wurden schwer verletzt, eine weitere leicht. Den Angaben zufolge war gegen 18 Uhr ein 72-jähriger Peugeot-Fahrer gemeinsam mit seiner 93-jährigen Beifahrerin in der Straße unterwegs gewesen und nach ersten Erkenntnissen der Ermittler während der Fahrt gesundheitliche Beschwerden erlitten. Der 72-Jährige kam deshalb offenbar von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Wagen. "Daraufhin brach das Heck des Fahrzeuges aus und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug eines 55-Jährigen, der dort ebenfalls unterwegs war", so die Polizei.

Unfall in Augsburg: Feuerwehr muss Senioren aus dem Auto ziehen

Die beiden Insassen des Peugeots wurden bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls war die Rosenaustraße bis etwa 19 Uhr in diesem Abschnitt nicht befahrbar. (jaka)