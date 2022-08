Augsburg

18:03 Uhr

Sechs Tipps: So genießen Sie den Sommer – trotz hoher Temperaturen

Plus Sommer, Sonne, heiße Tage: Wer gut durch den Sommer kommen will, darf auf die Tipps von sechs Augsburger Experten zurückgreifen. Es geht ums Kochen, Lesen und mehr.

Gabriele Hübner führt mit ihrer Tochter Christina das Bekleidungsgeschäft Mode im Lustgarten in der Altstadt. Für heiße Tage empfehlen die beiden Kleidung aus Naturmaterialien wie Baumwolle, Leinen, Viskose oder Seide. "Sie können Schweiß besser abtransportieren als Kleidungsstücke aus Polyester oder Nylon. Das ist wichtig, um über das Schwitzen unseren Körper zu kühlen", so Christina Hübner. Wie viel oder wenig Stoff ein Sommer-Outfit haben soll, sei streitbar. "Es kommt darauf an, worin man sich selbst wohlfühlt, und vor allem, für welchen Anlass man sich kleidet", so Hübner. Von allzu engen Klamotten raten die Damen ab, sie empfehlen weiter und etwas länger geschnittene Mode. Darunter können sich kühlende Luftschichten bilden. Dunkle Stoffe bieten außerdem einen höheren Lichtschutzfaktor. Bei den Schuhen sollten Damen auf enge Riemchen verzichten. Schwillt der Fuß an, werden diese schnell ungemütlich. Lieber auf Sandalen oder schöne Zehentreter ausweichen.

