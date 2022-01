Augsburg

11:20 Uhr

So stimmungsvoll war die ruhige Silvesternacht in Augsburg

Auch wenn ein Feuerwerksverbot galt, gab es in der Silvesternacht ein paar Farbtupfer. Am Rathausplatz hatten sich um Mitternacht aber nur wenige Menschen versammelt.

Plus Nicht alle Menschen hielten sich an das Feuerwerksverbot. Gefeiert wurde überwiegend daheim. Warum sich Gäste mitunter schwer taten, einen Tisch in einem Lokal zu bekommen.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hat den Augsburgerinnen und Augsburger das Feiern in der Silvesternacht nicht vermiest. Es waren allerdings vor allem die privaten Räume, in denen die Sektkorken knallten. In der Innenstadt war es vergleichsweise ruhig. Dies lag daran, dass eine große Zahl an Lokalen und Restaurants geschlossen hatte. Dabei hätte es durchaus einen Grund gegeben, um an Silvester zu öffnen. Ausnahmsweise war die Sperrstunde aufgehoben. Die Gäste hatten somit die Möglichkeit, über Mitternacht hinaus zu bleiben. Das Feuerwerksverbot wurde im Stadtgebiet zum großen Teil eingehalten. In der Innenstadt stiegen nur wenige Raketen, in den Stadtteilen war es bunter und lauter. Die Polizei sprach am Neujahrstag von einer "ruhigen Lage beim Feuerwerk".

