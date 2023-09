Augsburg

06:30 Uhr

Spind statt Spiegel, Stuhl statt Sessel: So wird das Hotel zum Flüchtlingsheim

Plus Der Kreis Augsburg hat das Hotel vorerst für sechs Monate als Asylheim gemietet. Was mit den Mitarbeitern geschieht und wie der Tourismus-Chef die Umwandlung sieht.

Die Nacht auf den 24. September ist die letzte, die Gäste im "Select Hotel" oder im "Acora Augsburg Living the City" im Augsburger Güterverkehrszentrum noch buchen können. Ab dann werden in dem Hotelkomplex vorerst keine Zimmer mehr vergeben. Der Landkreis Augsburg wird dort stattdessen Flüchtlinge unterbringen. Dabei hatte die moderne Unterkunft, die im Internet gut bewertet wird, erst Anfang Oktober vergangenen Jahres eröffnet. So soll die Umwandlung zum Asylheim ablaufen.

Bis zu 440 Männer sollen in dem Gebäude auf dem Gewerbeareal, das nahe an der Stadtgrenze Augsburgs errichtet wurde, unterkommen. Laut Landratsamt werden es wohl vor allem Asylbewerber aus Afghanistan, dem Irak, der Türkei und Syrien sein. Die ersten 66 Personen werden Ende September erwartet, laut Landratsamt werde das Hotel bis Mitte Dezember wohl komplett belegt sein. Auf die Frage, warum sich das Hotel als Flüchtlingsunterkunft zur Verfügung stellt, erhält man vom Unternehmen eine eher ausweichende Antwort. "Als Gastgeber sind wir flexibel, Buchungen jeglicher Größenordnung nachzukommen", teilt ein Sprecher der Novum Hospitality, einer großen Hotelgruppe mit Sitz in Hamburg, mit.

