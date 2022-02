Stadt Augsburg denkt über Leiharbeitskräfte im Gesundheitsamt nach

Plus Städtisches Personal, das zur Corona-Bekämpfung abgezogen wurde, soll wieder in Bädern und Bücherein arbeiten. Dabei gibt es im Gesundheitsamt noch Rückstände.

(Teil-)geschlossene Schwimmbäder und Büchereien, auf manchen Ämtern längere Bearbeitungszeiten und vereinzelt eingeschränkte Öffnungszeiten: Den Winter über hat die Stadt, um die Corona-Fallbearbeitung sicherzustellen, aus so gut wie allen Behörden Personal ans Gesundheitsamt abgeordnet. Aktuell handelt es sich um 127 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Teils sorgte das für Kritik. Noch ist die Omikron-Welle im Rollen und das Amt sogar im Rückstand mit der Bearbeitung, doch die Stadt bereitet sich darauf vor, das abgeordnete Personal schrittweise wieder an die Stamm-Dienststellen zurückzuversetzen.