Stadt muss wegen hoher Schneelast einige Augsburger Schulen sperren

Nachdem die Statik der Gebäude überprüft wurde, dürfen einige Gebäude vorerst nicht mehr betreten werden.

Nachdem von Freitag auf Samstag in Augsburg enorme Schneemengen gefallen sind, musste die Stadt nach einer Überprüfung der Statik am Sonntag mehrere Schulgebäude wegen zu hoher Schneelast sperren. Die Schulverwaltung rät Eltern, deren Kinder betroffene Schulen besuchen, sich auf den jeweiligen Kanälen der Schule zu informieren, wie die Lage an der jeweiligen Einrichtung ist und ob gegebenenfalls eine Notbetreuung angeboten wird. Von Sperrungen bzw. Teilsperrungen sind folgende Schulen betroffen:

Peutinger Gymnasium-Klassentrakt Altbau

Maria-Theresia-Gymnasium - Alte Turnhalle und Schulhaus

und Holbein Gymnasium

St. Stephan Gymnasium – Schulgebäude am Stephansplatz 9

Gymnasium – am 9 RWS/FOS/ BOS – Klassentrakt (Aula und Turnhalle nicht gesperrt)

– Klassentrakt (Aula und nicht gesperrt) Wittelsbacher Grundschule – Schulgebäude Elisen- und Mundingstraße

– Elisen- und Mundingstraße St. Georg Grund- und Mittelschule – Turnhalle

Werner Egk Grundschule – Altbau

– Löweneck Grund- und Mittelschule – Längsbau

Simpertschule - Schulgebäude

Hochzoll-Süd Grundschule – Turnhalle

– Inningen Grundschule – Altbau

– Kapellen Mittelschule

Werner von Siemens Grund- und Mittelschule – Holzerbau

Grund- und Mittelschule – Holzerbau Hammerschmiede Grundschule – Altbau

– Kriegshaber Grundschule – Altbau und Turnhalle

– und Elias-Holl-Grundschule – Klassentrakt Ost

Kerschensteiner Grund- und Mittelschule – Schulgebäude

Firnhaberau Grundschule – Altbau

– Berufsschule 6 – Holzlager

Fachakademie für Hauswirtschaft

Unabhängig von diese Auflistung sei bei allen Gebäuden mit dem Abgang von Dachlawinen zu rechnen. Deshalb rät die Stadt dazu, sich nicht auf dem Schulhof oder unter Bäumen aufzuhalten. Über die Aufhebung der Sperrung werde man zeitnah informieren. Einzelne Gebäude müssten nach dem Abtauen des Schnees auf statische Schäden überprüft werden. Dazu stehe die Stadt in engem Austausch mit den Schulaufsichtsbehörden und - leitungen. (gau)

