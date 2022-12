Augsburg

vor 45 Min.

Stadt prüft neue Lösungen für Notunterkunft der ukrainischen Geflüchteten

Rund 300 Geflüchtete aus der Ukraine haben in der Notunterkunft der Stadt Augsburg Platz. Derzeit sind dort 140 Personen untergebracht.

Plus Ende Januar läuft der Mietvertrag aus. Die Anstrengungen der Stadt, Geflüchtete unterzubringen, sind groß. Neubauten werden nun auch in Erwägung gezogen.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Der Krieg in der Ukraine stellt die Stadt Augsburg seit Monaten vor große Herausforderungen. Bereits Ende März nahm sie die Notunterkunft in Betrieb, die rund 300 Plätze für Geflüchtete aus der Ukraine bietet. Der Betrieb der Unterkunft war bisher an den Mietvertrag des Impfzentrums, das im gleichen Gebäude betrieben wird, gekoppelt, informierte Sozialreferent Martin Schenkelberg ( CSU) im jüngsten Jugend-, Sozial- und Wohnungsausschuss. Das Impfzentrum schließt jedoch Ende Dezember – Ende Januar endet, nach dem Rückbau des Impfzentrums, der Mietvertrag. Die Stadt sucht derzeit nach einer neuen Lösung.

