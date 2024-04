Augsburg

vor 32 Min.

Süchtigentreff: Stadträte wollen Alternativ-Standorte geprüft haben

Der Süchtigentreff soll vom Oberhauser Bahnhof in die Nähe der Wertachbrücke umziehen - in die Räume von St. Johannes (in der Bildmitte).

Plus Noch vor der Sommerpause soll es womöglich Weichenstellungen zu St. Johannes geben. Nach anfänglich positivem Echo äußern sich die Fraktionen inzwischen abwartender.

Von Stefan Krog

Eine Entscheidung über den geplanten Süchtigentreff im Pfarrzentrum von St. Johannes in Oberhausen könnte noch vor der Sommerpause fallen: Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) kündigte am Mittwoch in einer Sitzung mehrerer Stadtrats-Fachausschüsse an, dass man das Thema in der Juli-Stadtratssitzung auf die Tagesordnung setzen werde. Ob dort eine finale Entscheidung fallen wird, ist allerdings nicht sicher. Befassen wird sich der Stadtrat im Sommer mit dem Thema aber in jedem Fall, weil die Anträge aus der Stadtteil-Bürgerversammlung von vergangener Woche innerhalb einer Drei-Monats-Frist dem Gremium vorgelegt werden müssen. Wohl auch angesichts der massiven Bürgerproteste äußert sich ein Teil der Stadtratsfraktionen inzwischen abwartender zu dem Standort und gibt kein so klares Bekenntnis mehr ab.

"Nicht gut, wenn hinter verschlossenen Türen gesprochen wird"

Pintsch sagte, dass die Stadt die mittlerweile von Bürgerseite eingereichten alternativen Standortvorschläge prüfen werde. Darunter befinden sich das Gewerbeareal Riedingerpark, das Gaswerkareal und noch etwa fünf weitere Liegenschaften. "Wir werden das in maximaler Transparenz dem Stadtrat vorstellen", kündigte Pintsch an. Womöglich werde man im Hinblick auf den Datenschutz aber nicht-öffentlich beraten müssen. "Wir wissen allerdings auch, dass es gerade bei dem Thema nicht gut ist, wenn hinter verschlossenen Türen gesprochen wird", so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Man wolle nach Möglichkeit öffentlich über die Abwägung bei einzelnen Immobilien sprechen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen