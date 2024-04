Unbekannte demolieren Auto und Haustür

Zwei Fälle von Sachbeschädigung in den Stadtteilen Lechhausen und Hochzoll beschäftigen die Polizei in Augsburg.

Im Zeitraum von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 8.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter einen geparkten VW in der Königsberger Straße in Lechhausen zerkratzt. "Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro", berichtet die Polizei. Ein weiterer Fall ereignete sich am Mittwoch in Hochzoll. Hier beschädigten unbekannte Täter eine Haustür in der Karwendelstaße. In der Zeit von 14 Uhr bis 14.15 Uhr demolierten der oder die Unbekannten den Scheibeneinsatz der Tür. Es entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)