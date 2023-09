"UnendlichBrot" von André Heuck: Göggingen bekommt eine neue Bäckerei

In die ehemalige Hypo-Vereinsbank zieht eine Filiale von "UnendlichBrot". Der Macher ist in Augsburg kein Unbekannter.

Göggingen bekommt eine weitere Bäckerei: In das Gebäude der ehemaligen Hypovereinsbank an der Bgm.-Aurnhammer-Straße, zieht eine Filiale von "UnendlichBrot". Das Haus war kurzfristig auch als Standort für das Bürgerbüro im Gespräch.

Hinter "UnendlichBrot" steckt André Heuck, der mit seinen "Cumpanum" Filialen schon an mehreren Stellen in der Stadt vertreten ist. Allerdings soll sich "UnendlichBrot" stark von "Cumpanum" abheben, betont der Bäcker. "Wir gehen mit einem ganz neuen Konzept an den Start", verspricht er.

Neues Konzept mit internationalen Backwaren in Göggingen

"UnendlichBrot" gibt es bereits in München und am Heimatstandort von Heuck, in Bobingen. Doch in Göggingen werde man noch einmal alles neu denken, sagt er. "Wir werden uns mit unserem Sortiment deutlich von der Konkurrenz, aber auch von "Cumpanum" abgrenzen", so Heuck. Das gelte auch für den Preis, denn die Cumpanum-Backwaren seien manchen Kunden zu teuer, erklärt er.

Was gleich bleiben soll, ist ein großes Angebot an Broten und Backwaren in Bio-Qualität. Daneben werde es alles geben, was man aus einer klassischen Bäckerei gewohnt ist. "UnendlichBrot" ist eine normale Handwerksbäckerei mit einem großen BioSortiment" beschreibt er. Um sich von den Mitbewerbern in unmittelbarer Nähe abzuheben, wolle er internationale Backwaren wie französische Eclairs und amerikanische Brownies anbieten. "Was genau, kann ich noch nicht sagen, ich feile noch am Sortiment", so der Bäcker.

Einen Schwerpunkt der Bäckerei soll auch das gastronomische Angebot darstellen. Auf den 25 Plätzen im Café und 25 Plätzen im Freien wird Frühstück und Mittagessen serviert. Auch hier glaubt Heuck, sich deutlich genug von den Bäckereien Wolf und Ihle, die in unmittelbarer Nähe gut eingeführte Filialen betreiben, abzuheben. Derzeit wird das neue Café eingerichtet, im Oktober freue man sich dann auf die Kunden, so Heuck.