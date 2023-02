Unfall: Frau ist tot, doch sie starb nicht am Aufprall

Die Polizei hat eine Erklärung, warum eine 65-Jährige wohl auf die Gegenfahrbahn geriet. Das Auto prallte gegen einen Baum.

Bei einem Verkehrsunfall bei Inningen ist eine 65-jährige Frau gestorben. Ihr Auto war gegen einen Baum geprallt. Die Polizei gibt allerdings an, dass der Verkehrsunfall nicht den Tod herbeigeführt habe. Die Frau dürfte im Auto eine gesundheitliche Attacke gehabt haben. Näher äußert sich die Polizei jedoch nicht.

Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag. Am Sonntag gab die Polizei im Pressebericht Einzelheiten bekannt. Eine 65-jährige Nissan-Fahrerin war gegen 15.45 Uhr auf der Hohenstaufenstraße von Inningen in Richtung Haunstetten unterwegs. Dabei geriet sie erstmals leicht in den Gegenverkehr. Die Frau kehrte laut Polizei zunächst auf ihre Fahrspur zurück, fuhr dann jedoch erneut in den Gegenverkehr.

Ein anderer Autofahrer musste ausweichen

Ein ihr entgegenkommender 52-jährige BMW-Lenker musste ausweichen. Er geriet deshalb selbst auf die Gegenfahrbahn. Die beiden Autos kamen aneinander vorbei. Der Nissan sei jedoch am rechten Fahrzeugheck des BMW hängen geblieben und in der Folge frontal auf einen nördlich der Straße stehenden Baum geprallt, so die Polizei.

Der nachfolgende Fahrzeugverkehr sei nicht gefährdet worden und unfallfrei zum Stehen gekommen, so die Polizei. Die 65-Jährige wurde aus ihrem Fahrzeug geborgen. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst reanimiert. Die Frau starb am Donnerstag im Krankenhaus. (möh)