Straßenbahn kollidiert mit Außenspiegel eines LKW: Fensterscheiben kaputt

Verletzt wurde bei dem Unfall am Klausenberg in Göggingen niemand. Doch mehrere Scheiben einer Straßenbahn der Linie 1 sind zu Bruch gegangen.

Am Klausenberg in Göggingen ist es am 18. März gegen 13.15 Uhr zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn der Linie 1 und dem Außenspiegel eines Lkw gekommen. Verletzt wurde dabei niemand, berichtet die Polizei. Jedoch kam es zu einem Sachschaden an der Straßenbahn: Mehrere Fenster sind bei dem Unfall kaputtgegangen. Unklar ist bislang, wie es zu dem Unfall kam und wie hoch der Schaden ist. Nähere Informationen waren zunächst nicht in Erfahrung zu bringen. (stem)