Veganes Restaurant Bodhi in Augsburg schließt

Das vegane Lokal Bodhi in Augsburg schließt nach fünf Jahren. Auch ein weiterer Standort steht zumindest vor dem "vorübergehenden" Aus.

Willkommen im Wirtshaus: Wer das Restaurant Bodhi im Augsburger Domviertel betritt, wird erst einmal überrascht. Viel dunkles Holz, gemütliche Sitzbänke, Schnitzel und Kässpatzen auf den Tischen. Für ein veganes Lokal durchaus ungewöhnlich. Gastronom Klaus Kuttner brachte sein in München erprobtes Konzept - gutbürgerliche Küche, ganz ohne tierische Produkte - 2018 nach Augsburg. Es folgten weitere Lokale in Ulm und Nürnberg. Während Letzteres erst im Dezember eröffnet wurde, ist in Augsburg nun nach fünf Jahren Schluss. Das Bodhi schließt zum Ende des Monats.

Bodhi in Augsburg schließt - in Ulm zumindest "vorübergehend"

Die Entscheidung sei nach reiflicher Überlegung aus verschiedenen privaten wie auch geschäftlichen Gründen gefallen, heißt es auf der Internetseite. Und weiter: "Wir haben, so denken wir, viel Gutes in einer Zeit der noch immer sehr rückschrittlichen Ernährungsweise bewirkt." Statt mit Fleisch wird im Bodhi unter anderem mit Lupinen, Seitan und Tofu gekocht.

Auch für das gleichnamige Lokal in Ulm kommt Ende Februar das zumindest "vorübergehende" Aus, wie es online weiter heißt. Derzeit würden Verhandlungen laufen, ob dort eine Übernahme gegebenenfalls durch einen externen Betreiber umsetzbar wäre. Betreiber Kuttner war für unsere Redaktion zunächst nicht zu erreichen. (fla/krom)





