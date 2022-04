Veranstaltungen und mehr: Auf dem Rathausplatz entsteht eine Mini-Fuggerei

Plus Fünf Wochen lang wird ab Anfang Mai in einem Holzpavillon auf dem Augsburger Rathausplatz mit Bürgern und prominenten Gästen über den Nutzen von Stiftungen diskutiert.

Das 500. Jubiläum der Augsburger Fuggerei ist vorbei - die Feierlichkeiten gehen weiter. Ab Dienstag wird auf dem Rathausplatz eine Art Fuggereihäuschen im Großformat aufgebaut. Der Pavillon aus Holz wird ab 6. Mai fünf Wochen lang nicht nur die Geschichte der ältesten Sozialsiedlung weltweit erzählen. Eine Ausstellung, Diskussionen und ein vielseitiges Rahmenprogramm werden den Blick auch darauf lenken, was Stiftungen bewirken können und wie die Idee hinter der seit 500 Jahren funktionierenden Stiftung in die Welt getragen werden könnte. Im Rahmen des Programms werden prominente Gäste wie Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, Skirennläufer Felix Neureuther und Schauspielerin Jutta Speidel erwartet. Sie alle haben eines gemeinsam.