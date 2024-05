Verkehrsteilnehmer flüchten nach Unfällen

Zwei Fälle von Unfallflucht beschäftigen die Polizei in Augsburg. Beide Taten spielten sich im Stadtteil Hochzoll ab.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am vergangenen Dienstag einen BMW in der Salzmannstraße beschädigt. Der Polizei zufolge hatte ein 34-Jähriger gegen 13 Uhr seinen BMW X3 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. "Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden am Heck seinen Autos fest", so die Polizei weiter. Der unbekannte Täter hatte sich offenbar aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. In einem anderen Fall beschädigte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von Montag bis Dienstag einen Citroën in der Karwendelstraße. Gegen 16.30 Uhr hatte laut Polizei ein 62-Jähriger seinen Citroën vor seiner Garage abgestellt. "Als er am nächsten Morgen gegen 6 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der Frontseite fest, welcher möglicherweise durch Rückwärtsrangieren des unbekannten Täters entstanden ist", so die Polizei. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)