Verpuffung in Oberhausen: Mann weiter in kritischem Zustand

Ein Mann versuchte in Oberhausen offenbar, sich selbst in die Luft zu sprengen. Nun hat die Polizei in Augsburg weitere Details zum Ablauf der Ereignisse ermittelt.

Der 58-jährige Mann, der in der Nacht auf Mittwoch offenbar versucht hat, sich in der Wiesenstraße in Oberhausen selbst in die Luft zu sprengen, befindet sich weiter in einem kritischen Zustand. Dies teilt ein Sprecher der Polizei in Augsburg auf Anfrage mit. Wie berichtet, hatte ein lauter Knall die Anwohner in dem Gebiet kurz nach Mitternacht aufgeschreckt; eine Anruferin alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Gegenüber den Beamten gab der 58-Jährige vor Ort an, dass er eine Verpuffung in suizidaler Absicht selbst ausgelöst hatte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei führte der Mann die Explosion mittels einer Flüssigkeit herbei, die er offenbar in Brand steckte. In der Nacht des Einsatzes waren neben Polizei und Feuerwehr auch Spezialisten der Stadtwerke Augsburg vor Ort, um ein Gasleck ausschließen zu können. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus Oberhausen hatten bereits bei der Anfahrt die Vermutung, dass es sich bei dem Knall um eine Verpuffung in der Wohnung handeln könnte; in einer Wohnung im Erdgeschoss trat Rauch aus dem Fenster. Der 58-Jährige wurde bei der Verpuffung schwer verletzt, er wurde medizinisch versorgt und im weiteren Verlauf mit einem Helikopter in eine Spezialklinik nach München geflogen. Dort liegt er weiterhin. Neben ihm wurden auch drei weitere Menschen leicht verletzt.

Verpuffung in Augsburg: Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt

Die Polizei evakuierte das Mehrparteienhaus, die Feuerwehr löschte den Brand. Die Anwohner sind zwischenzeitlich wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt. Aktuell nicht mehr bewohnbar ist allerdings die Wohnung, in der sich die Verpuffung ereignet hat. Einer der Rollläden hat sich durch die Wucht der Explosion gelöst, im Garten vor dem Haus lagen tags darauf noch einige verkokelte Überreste der Wohnungseinrichtung.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.

