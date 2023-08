Volksfest startet bald: Zum Plärrer-Umzug wird Rekordbeteiligung erwartet

Schwabens größtes Volksfest beginnt am 29. August. Am Samstag findet der Plärrer-Festumzug mit viel Prominenz statt. Was Besucher in Augsburg erwartet.

Am Freitag, 29. August, wird der Herbstplärrer in Augsburg eröffnet. Traditionell findet tags darauf der Plärrerumzug statt, zu dem mehrere Tausend Besucher erwartet werden – abhängig von der Witterung. In diesem Jahr wird es voraussichtlich eine Rekordbeteiligung geben. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt Organisator Andreas Schlachta, dass mehr als 2300 Teilnehmer erwartet werden. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 1800. Da in Bayern die Landtagswahl ansteht, hat sich auch politische Prominenz angekündigt.

Wo der Plärrer-Festumzug in Augsburg verläuft

Über Einzelheiten zum Herbstplärrer möchten Stadt und Schausteller am Donnerstag informieren. Im Vorfeld der Pressekonferenz hält man sich bedeckt. Zum Umzug ist aber bereits klar, dass die Wegstrecke über Moritzplatz, Bürgermeister-Fischer-Straße, Fuggerstraße in Richtung Plärrergelände führt. Es gab in der Vergangenheit auch eine andere Wegführung, die am Rathaus entlang verlief. Dies ist dieses Jahr jedoch nicht möglich, da die Karolinenstraße wegen einer Großbaustelle gesperrt ist.

Aufstellung der Teilnehmer ist wie immer in der Maximilianstraße. Als prominente Gäste aus Reihen der Politik werden Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) erwartet. Man darf davon ausgehen, dass es auch von anderen Parteien einen großen Aufmarsch gibt. Söder und Aiwanager waren bereits beim Festumzug im Vorjahr dabei. Start ist auch in diesem Jahr um 12.30 Uhr.

In Bierzelten gelten neue Regelungen bei Reservierungen

Der Plärrer dauert bis Sonntag, 10. September. Die beliebten Feuerwerke finden stets freitags statt. Eingebunden ist zudem der Marktsonntag in Oberhausen. Termin ist am Sonntag, 3. September. Neu ist, dass in den beiden großen Bierzelten bei Tischreservierungen strengere Regelungen gelten. Im Binswanger müssen Gutscheine gekauft werden, im Schallerzelt werden keine Verzehrgutscheine verlangt. Allerdings wird seit einem Jahr bei Reservierungen an Freitagen und Samstagen eine Reservierungsgebühr von 2,50 Euro pro Person fällig. Spannend wird auch sein, ob der Bierpreis nochmals gestiegen ist. Am Osterplärrer kostete die Maß Bier im Binswanger elf Euro, im Schallerzelt waren es 11,60 Euro. Neu war beim Osterplärrer, dass das Geschehen auf dem Volksfest von Videokameras überwacht wurde.

