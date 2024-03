"Waldgebiet des Jahres 2024": So geht es dem Augsburger Stadtwald

Plus Die Augsburger Forstverwaltung wird für ihr umsichtiges Vorgehen beim Erhalt des einzigartigen Ökosystems ausgezeichnet. Gleichzeitig steckt der Stadtwald in einer tiefen Krise.

Der Augsburger Stadtwald ist am Mittwoch offiziell zum "Waldgebiet des Jahres 2024" gekürt worden. Bei der Preisverleihung durch den Bund Deutscher Forstleute (BDF) im Goldenen Saal hoben die Laudatoren vor allem das umsichtige Handeln der städtischen Forstverwaltung hervor. Der Augsburger Stadtwald ist nach dem Frankenwald 2017 erst der zweite Preisträger aus Bayern. Dementsprechend groß ist die Freude bei der Stadt. Überschattet wurde die Verleihung vom Zustand der Bäume im Stadtwald: Diese stecken in der tiefsten Krise seit Jahrzehnten.

"Die Idee hinter der Auszeichnung ist, dass die Bedeutung der Wälder möglichst lange im Fokus bleibt", sagte der Bundesvorsitzende des BDF, Ulrich Dohle. "Außerdem holen wir Menschen aus dem Schlagschatten, die tagtäglich hart am Erhalt des Waldes arbeiten." Dohle meint damit Forstamtsverwaltung um Leiter Jürgen Kircher. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) betonte, Kircher und sein Team "hegen und pflegen den Wald, damit er ein Juwel bleibt". Kircher dankte seinem Team und der Stadt, "ohne die diese Auszeichnung nicht möglich gewesen wäre".