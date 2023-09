Augsburg/Gersthofen

17:58 Uhr

Warum das Hotel am Augsburger Stadtrand doch keine Asylunterkunft wird

Plus Aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Besitzer lässt der Landkreis seine Pläne für eine Asylunterkunft fallen. Wo die Geflüchteten stattdessen unterkommen sollen.

Von Jan Kandzora

Das Select-Hotel im Güterverkehrszentrum Augsburg, das auf Gersthofer Flur steht, wird doch keine Unterkunft für Flüchtlinge. Ursprünglich hatte das Landratsamt vor, bis zu 440 männliche Asylbewerber in dem Gebäudekomplex unterzubringen, der erst im vergangenen Oktober eröffnet worden war. Daraus wird nun nichts. Wie die Behörde am Mittwochnachmittag mitteilte, lasse man die Pläne fallen. Als Grund nannte das Landratsamt, dass der Vertragspartner, die Hotelkette Novum Hospitality, "Konflikte mit dem Eigentümer nicht ausräumen und damit die Überlassung nicht sicherstellen" könne. Eigentümer der Immobilie ist ein Geschäftsmann aus dem Iran; die Hotelkette hat das Gebäude von einer seiner Firmen gepachtet.

Geplante Asylunterkunft: Anwalt spricht von "rechtswidrig geschaffenen Verhältnissen"

Der Entscheidung des Landratsamtes vorausgegangen war ein Konflikt zwischen dem Eigentümer und den Betreibern des Hotels. So hatte der Geschäftsmann aus dem Iran über seine Firma "Hotel GVZ Augsburg Projekt GmbH & Co. KG" der Hotelkette den Mietvertrag gekündigt. Hilmar Pickartz aus Augsburg, einer der Anwälte des Mannes, sprach gegenüber unserer Redaktion von "rechtswidrig geschaffenen Verhältnissen". Von der angedachten "Weitervermietung des Betreibers" habe man nur durch Zufall erfahren, sein Mandant sei weder vom Hotel noch vom Landratsamt vorab informiert worden. Wegen des "gravierenden Verstoßes" sei der Pachtvertrag gekündigt worden. Das mit einem Aufwand von etwa 37 Millionen Euro errichtete Gebäude, bei dem rund vier Millionen Euro allein für die Inneneinrichtung investiert worden seien, würde durch die geplante "Zweckentfremdung" als Asylunterkunft "nachhaltig in seiner Werthaltigkeit extrem gefährdet".

