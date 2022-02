Warum kostenlose PCR-Tests in Augsburg nur am Plärrer möglich sind

Weil viele Menschen aktuell einen kostenlosen PCR-Test benötigen, steigt der Andrang im Testzentrum am Plärrer. Warum ein zweiter Standort nicht möglich ist.

Weil es in Augsburg immer mehr an Corona erkrankte Menschen gibt, steigt auch die Zahl von Kontaktpersonen, die sich möglicherweise mit dem Virus infiziert haben. Viele erhalten die Nachricht über ihre Corona-Warn-App. Ein PCR-Test ist der nächste Schritt. In Augsburg gibt es von der Stadt Augsburg lediglich eine Anlaufstelle für die PCR-Tests. Sie werden nach Terminvereinbarung im Testzentrum am Plärrer durchgeführt. Wegen des Andrangs kommt es teils zu langen Wartezeiten, die vor allem Fußgängerinnen und Fußgänger getroffen haben. Die Stadt erläutert auf Anfrage, warum kein alternativer Standort für PCR-Tests angeboten werden dürfe.

In Bayern dürfen nicht alle Standorte kostenlose PCR-Tests durchführen

Die Vorgaben kommen vom Freistaat. Dies sagt Augsburgs Gesundheitsreferent Reiner Erben: "Aufgrund staatlicher Vorgaben und der Vorgaben der Bayerischen Teststrategie dürfen kostenfreie PCR-Testungen nach der Testverordnung nur an den lokalen Corona-Testzentren der Landkreise und kreisfreien Städte angeboten werden. Beim Testzentrum am Plärrer handelt es sich um ein städtisches Testangebot." Gegenwärtig sind pro Tag 1500 Tests am Plärrer möglich. Angeboten werden allerdings auch kostenlose Schnelltests für Kinder unter sechs Jahren.

Für die Tests am Plärrer muss man sich anmelden. Sollte eine Person unangemeldet kommen und womöglich lediglich einen Schnelltest wünschen, wird sie im Testzentrum nicht bedient. Die Person wird an die BRK-Teststation verwiesen, die sich ebenfalls auf dem Plärrergelände befindet. Sie liegt nicht einmal hundert Meter vom städtischen Testzentrum entfernt.

Stadt Augsburg betreibt insgesamt vier Corona-Testzentren

Die Stadt Augsburg hat neben dem Testzentrum am Plärrer noch drei weitere Teststationen. Sie sind in der Maximilianstraße 59, in Haunstetten (Unterer Talweg 100) und am Impfzentrum. Dieses befindet sich im Technology Campus, besser bekannt als früheres Fujitsu-Gelände. Die Firma Bäuerle-Ambulanz betreibt im Auftrag der Stadt Augsburg die Teststationen und das Impfzentrum.

Wer berechtigt ist, erhält im Testzentrum einen kostenlosen PCR-Test, der aussagekräftig ist, ob ein Corona-Fall vorliegt. PCR-Tests sind prinzipiell auch bei privaten Anbietern mit Teststationen möglich. Diese Tests sind aber meist kostenpflichtig.

