Augsburg

18:30 Uhr

Was Augsburgs Ordnungsreferent Pintsch am Helmut-Haller-Platz vorhat

Plus Ordnungsreferent Pintsch hat seine Pläne für die kommenden Jahre vorgestellt. Neben der öffentlichen Sicherheit spielt auch die Süchtigenszene in Augsburg eine Rolle.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Dass Frank Pintsch in Augsburg in erster Linie als Ordnungsreferent wahrgenommen wird, findet der 42-Jährige völlig in Ordnung. Dabei hat der CSU-Politiker neben der Sicherheit noch mehr Aufgabenfelder: Digitalisierung, Bürgerbüros, Ausländerbehörde und Personalplanung. Entsprechend vielschichtig ist das, was Pintsch in den kommenden Jahren anpacken möchte. Im Blick hat er dabei auch die Feuerwehren, den Bevölkerungsschutz und die Süchtigenszene am Helmut-Haller-Platz.

Schon bei seinem Antritt als Personal- und Ordnungsreferent vor drei Jahren verkündete Pintsch, die Situation am Platz vor dem Oberhauser Bahnhof, wo sich Augsburgs Drogen- und Alkoholsüchtige treffen, entspannen zu wollen. Dann kam Corona. In diesem Jahr soll für die Suchtkranken, die sich überwiegend auf dem ehemaligen Spielplatz am hinteren Ende des Bahnhofes aufhalten, dort ein Unterstand entstehen.

