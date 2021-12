Was machen die Augsburger Abgeordneten im Bundestag?

Plus Claudia Roth (Grüne) ist Kultur-Staatsministerin. Welche Fachgebiete im Parlament die drei verbliebenen Augsburger Mitglieder des Bundestags haben.

Von den vier Augsburgern und Augsburgerinnen, die im September in den Bundestag einzogen, ist Claudia Roth (Grüne) die einflussreichste. Sie wurde erst zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt, dann überraschend zur Kulturstaatsministerin ernannt. Damit ist Roth auf die Regierungsbank gewechselt.