Weil Parkplätze wegfallen: Anwohner stören sich an Sitzbänken

>> Zusammen mit der Stadt Augsburg soll beim klimagerechten Umbau des Stadtteils und bei der Anpassung an den Klimawandel eine Unterstützung erfolgen. <<



Wie ist der Wirkungszusammenhang zwischen so einem Parklet und einem "klimagerechten" Umbau sowie einer Anpassung an den Klimawandel?



Man hätte an dieser Ecke auch einen Baum pflanzen können, nur gäbe es dann nicht so viel Beschäftigung für eine aufgeblähte Beteiligungsindustrie.



>> Vielmehr soll nach erfolgter Aufstellung der Parklets der Standort diskutiert werden. Es könnten Erfahrungen und Meinungen gesammelt werden. <<



Der Vergleich mit der rot gefärbten Fußgängerwüste vor der Stadtbücherei drängt sich nicht unbedingt auf.



>> Vier Parklets stehen unterdessen in der Innenstadt an der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz. Diese Sitzmöglichkeiten werden gut angenommen. Vor Ort ist zu hören, dass es gelungen ist, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. <<



Ist das dann dort klimagerechter? Die Parkplätze sind dann halt nebenan im Parkhaus...



>> Die Umnutzung solcher Bereiche könne einen Deshalb möchte das Quartiersmanagement „experimentell“ und nur für begrenzte Zeit Flächen im öffentlichen Raum mit selbst gebauten und einem Teil der im letzten Jahr in der Maximilianstraße aufgestellten Parklets für kurze Zeit zu „Klima-Oasen“ umgestalten, erläutert die Stadt. <<



Da haben dann die Textbausteine der blabla-Maschine nicht mehr zusammen gepasst ;-)

