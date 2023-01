Region Augsburg

Probleme bei Go-Ahead: Viele Pendler sind mit ihrer Geduld am Ende

So sah es am frühen Dienstagmorgen im Go-Ahead-Pendlerzug von Augsburg nach München aus.

Plus Auch im neuen Jahr läuft bei Go-Ahead vieles noch nicht rund. Im Morgenzug von Augsburg nach München reden Passagiere über ihren Frust und die Erwartungen ans Bahnunternehmen.

Von Eva Maria Knab

Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, am Augsburger Hauptbahnhof: An Bahnsteig 8 wird es hektisch. Laut Anzeigetafel soll hier in Kürze die nächste Regionalbahn nach München einfahren. Stattdessen kommt ein Triebwagen auf Gleis 9 und die Fahrgäste rennen hinüber, um dort einzusteigen. Kaum sitzen alle, werden sie von einem Go-Ahead-Mitarbeiter informiert, dass sie zurück auf Gleis 8 müssen, wo gleich der Zug abfahren werde. Alle wechseln wieder in die andere Richtung. Viele sind genervt. Denn auch im neuen Jahr läuft es noch nicht rund bei dem Bahnunternehmen. Das zeigt sich einmal mehr an diesem Tag auf der Strecke nach München.

