Wie gut ist die Nahversorgung in Augsburgs Stadtteilen?

Plus Supermärkte direkt vor der Haustür – das zeichnet Städte wie Augsburg aus. Doch die Nahversorgung ist nicht überall gleich gut. Die Behörden sehen kein Problem.

Kriegshaber, Hochzoll, Bärenkeller, Hammerschmiede und die Firnhaberau. Ging es vor wenigen Jahren um die Probleme dieser Stadtteile, dann tauchte ein Thema immer auf: die schlechte Nahversorgung. Nach und nach verschwanden Drogeriemärkte, Metzger und Supermärkte aus mehreren Stadtteilen – zum Leidwesen der Anwohnerinnen und Anwohner. Doch seitdem hat sich einiges getan.

Grundsätzlich liege die zumutbare fußläufige Entfernung für Nahversorgungsangebote bei maximal 800 Meter, erklärt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU). "Das ist in Augsburg nahezu flächendeckend gegeben. Darüber hinaus sind viele Standorte mit dem ÖPNV gut erreichbar." Insgesamt sei das Nahversorgungsnetz mittlerweile "durchgehend gut und aufeinander bestimmt". Grundlage dafür sei die konsequente Umsetzung des Einzelhandelsentwicklungskonzepts aus dem Jahr 2016. Darin wird etwa definiert, dass der Fokus für Neuansiedlungen im Bereich der Nahversorgung auf städtebaulich integrierten Standorten anstatt auf der grünen Wiese erfolgen soll – mit Erfolg.