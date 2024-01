Augsburg

vor 31 Min.

Künstlerin Eva Gold erfüllt sich mit der eigenen Galerie einen Traum

Plus Die Augsburger Künstlerin Eva Gold hat in Salzburg eine Galerie eröffnet und zeigt dort ihre Werke. Schon bald wird sie dort ein weiteres Geschäft bespielen.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Eva Gold hat viele Spielwiesen. Die gelernte Stuckateurin wird für Sprecher-Jobs von Image-Filmen oder Radiospots, Moderationen, Coachings oder das Erstellen von Konzeptionen engagiert. Mit ihrer Musik hat sie sich vor dem Augsburger Publikum Gehör verschafft - unter anderem mit besonderen Interpretationen von Liedern Bertolt Brechts in der Band "Misuk". In der vergangenen Zeit wurde es in Augsburg aber ruhiger um sie. Das lag daran, dass sie viel Zeit und Arbeit in einen anderen Bereich steckt: In ihre eigene Galerie, in der sie ihre eigenen Werke präsentiert. Diese Galerie ist nicht in Augsburg, sondern aus verschiedenen Gründen in Salzburg.

Die Bildende Kunst sei schon immer ein Teil von ihr gewesen, wenn auch einer, den die 40-Jährige nie so wirklich nach außen gekehrt habe. Schon lange fotografiere sie analog, zeichne und male und arbeite mit verschiedenen Materialien. "Ich habe das alles eher für mich gemacht. Es war meine Insel." In den vergangenen Jahren erhielt diese Leidenschaft mehr Raum - zunächst einmal tatsächlich räumlich. Für dreieinhalb Jahre bezog Gold zwischenzeitlich ein kleines Haus in Göggingen, in dem sie sich eine größere Werkstatt einrichten konnte. Die künstlerische Arbeit ist auch ein wichtiger Teil in ihrem Leben, der Ausgleich bringt und vielen ihrer Gedanken Ausdruck verleiht. Ein schwerer Schicksalsschlag in ihrer Familie und auch die Pandemie führten dazu, dass sie Zeit für ihre Kunst fand und diese schließlich nicht mehr nur für sich schaffen, sondern mit anderen Menschen teilen will. "Mein Leben ist einfach multidisziplinär. Ich wollte mich der Kunst nicht mehr verwehren", stellt sie fest. Ihr sei es wichtig, sich selber ernst zu nehmen und sich uneingeschränkt auszuleben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen