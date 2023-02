Augsburg

vor 51 Min.

Das Kappeneck steht vor der Schließung – das treibt den Wirt zu dem Schritt

Helmut Hengelmann in seinem Lokal Kappeneck. Hinter dem Koch liegen engagierte Jahre. Nun will er nicht mehr kämpfen, nur um des Kampfes willen.

Plus Der Augsburger Gastronom Helmut Hengelmann zieht einen Schlussstrich unter das Kappeneck. Nach der Pandemie fehlte ihm die Perspektive, also plant er um.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Leicht ist ihm die Entscheidung nicht gefallen, und sie fiel auch nicht von heute auf morgen. Sie war für den 58-Jährigen ein langwieriger Prozess. Dennoch steht es fest: Der Augsburger Gastronom Helmut Hengelmann wird Ende Juni das Kappeneck schließen. 2010 war er als Wirt des gemütlichen Stadtteillokals in der Jakobervorstadt mit eingestiegen, seit 2016 führt er es alleine. Ihm sei in den vergangenen Jahren die Perspektive verloren gegangen. Im Gespräch erklärt er, was er damit meint.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen