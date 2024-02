Zerkratzt und zerstochen: Unbekannte beschädigen Autos

Mehrere Fälle von Sachbeschädigung an Autos meldet die Polizei Augsburg. Sie ereigneten sich in unterschiedlichen Stadtteilen.

Ein Fall von Sachbeschädigung hat sich in der Tannheimer Straße in Hochzoll ereignet. Laut Polizei zerkratzte ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand die rechte Seite eines geparkten Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3000 Euro. Die Tat geschah im Zeitraum von Mittwoch, 17.30 Uhr bis Freitag, 12 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-2310.

In Oberhausen hat ein Unbekannter in der Hirblinger Straße die beiden rechten Reifen eines abgestellten Autos zerstochen. Der Schaden wird laut Polizei vorerst auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Tat trug sich im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr bis Samstag, 12 Uhr zu.

Auch in Lechhausen wurde in der Wallnerstraße zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 7.30 Uhr, ein Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beträgt circa 2000 Euro. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)