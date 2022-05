Zukunft des ÖPNV in Augsburg: Was kommt nach dem Neun-Euro-Ticket?

Plus Die günstige Ausprobier-Fahrkarte ist eine gute Idee. Allein wird sie aber nicht ausreichen. Dennoch: Wer das Angebot jetzt nicht nutzt, ist selber schuld.

Das Angebot mit dem Nahverkehr für neun Euro pro Monat ist unschlagbar günstig. Die Idee, Haushalte von den steigenden Energiekosten zu entlasten und gleichzeitig dem durch die Corona-Pandemie geschädigten Nahverkehr eine Hilfestellung zu geben, ist gut. Mobilitätswende ohne Nahverkehr klappt nicht, weil das Fahrrad als Auto-Ersatz bei manchen Fahrten an seine Grenzen kommt.