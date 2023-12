Augsburg

Zur Zukunft der Maxstraße soll im Frühjahr mehr Klarheit herrschen

Wie geht es in der Maximilianstraße weiter? Bis März will die Stadt Szenarien aufzeigen.

Plus Auch Monate nach Scheitern des Fußgängerzonen-Versuchs ist unklar, wohin es gehen soll. Ein SPD-Antrag, Augsburger Bürger abstimmen zu lassen, wird zurückgestellt.

Von Stefan Krog

Baureferent Steffen Kercher hat für voraussichtlich März eine Übersicht angekündigt, in der Szenarien aufgezeigt werden, wie die nördliche Maximilianstraße künftig aussehen könnte. Wie berichtet, hatte die Stadt dort im Mai versuchsweise für ein Jahr eine Fußgängerzone eingerichtet, nach der Klage eines Geschäftsmanns den Versuch im August aber abbrechen müssen. In der Folge wurde die Straße wieder für Autos geöffnet, Parkplätze wurden bis in den Herbst noch von der Gastronomie genutzt. Aktuell müsse man unter anderem noch rechtliche Grundlagen prüfen und Verkehrszählungen auswerten, bevor man eine solide Basis bieten könne, so Kercher.

Wie berichtet, hatte die SPD (damals noch als Sozialfraktion mit den Linken) kurz nach dem gescheiterten Verkehrsversuch den Vorschlag gemacht, die Augsburger mittels Bürgerentscheid über die Frage, ob es dort künftig eine Fußgängerzone geben soll, abstimmen zu lassen. Dafür könnte der Stadtrat ein sogenanntes Ratsbegehren beschließen. "Wir als Fraktion, und da sprechen wir für einen Großteil der Bürger, wollen wissen, wie es weitergeht", so SPD-Fraktionsvize Dirk Wurm am Donnerstag im Stadtrat. Man habe den im Sommer gestellten Antrag jetzt auf die Tagesordnung gesetzt, weil man den Eindruck habe, dass seitens der Stadtverwaltung nichts vorangehe.

