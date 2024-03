Nachfolger für den Stadtmarkt: "Der Österreicher" ist sauer auf das Marktamt

Spitzengastronomie auf dem Stadtmarkt, wems gefällt. Die Marktämtler sollten lieber mal was für die Leerstände tun mit Betreibern ,bei denen man auch zu normalen Preisen noch was bekommt. Ja wenn das Maximilians kommt, dann werden bestimmt auch die Öffnungszeiten am Wochenende verlängert. Muss sich ja rentieren. Die Marktleitung denkt wie immer nicht an die eigentlichen Marktbeschicker, die traditionell Lebensmittel anbieten und diese oft in der Früh vom Großmarkt holen müssen- Schade um die eigentliche traditionelle Bestimmung des Stadtmarktes.

