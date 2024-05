In Augsburg zeigen sich russisches Gedenken und ukrainischer Protest

Während Russen in der Augsburger Innenstadt den Sieg der Sowjetunion über Deutschland im Zweiten Weltkrieg feiern, fordern Ukrainer Frieden für ihr Land.

Der 9. Mai wird in Russland als Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitlerdeutschland gefeiert. In Augsburg zogen im Gedenken daran laut Polizeiangaben rund 270 Russinnen und Russen am Donnerstagnachmittag vom Rathaus- zum Königsplatz, schwenkten die russische Fahne und hielten Bilder mit Kriegsopfern in die Luft. Zuletzt kamen im Vorfeld Befürchtungen auf, die Gedenkfeier könnten zur Verherrlichung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine genutzt werden.

In Augsburg fand deshalb auch diesmal eine Gegendemonstration der ukrainischen Gemeinde statt. Die rund 100 Teilnehmenden empfingen den russischen Zug am Königsplatz mit Rufen wie "Putin, verpiss Dich" und "Kampf dem Faschismus".

Rund 100 Ukrainerinnen und Ukrainer stellten sich in Augsburg einer russischen Kundgebung zur Feier des Sieges über Hitlerdeutschland entgegen. Foto: Annette Zoepf

Insgesamt verliefen laut Polizeiangaben beide Kundgebungen friedlich. Einige der Teilnehmer auf der russischen Seite wurden von der Polizei aufgefordert, das "Georgsband" abzukleben, das als Zeichen der Unterstützung für den politischen Kurs Russlands gilt und in Deutschland verboten ist. (nist)